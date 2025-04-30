Компания Samsung рассматривает возможность выпуска топового процессора Qualcomm для флагманских смартфонов.

Согласно новому отчёту, Samsung может стать одним из производителей чипа Snapdragon 8 Elite Gen 2, разрабатываемого для флагманских смартфонов Galaxy. Ранее сообщалось, что Qualcomm полностью доверил выпуск этих процессоров TSMC, которая будет использовать свой усовершенствованный 3 нм техпроцесс третьего поколения. Однако теперь появилась информация, что южнокорейская компания ведёт переговоры о том, чтобы выпускать эти чипы на собственном прогрессивном 2 нм GAA-производстве.

На данный момент объём выпуска пластин на 2 нм технологии у Samsung составляет около 7 тысяч в месяц, но эффективность производства пока остаётся ниже необходимого уровня — особенно на фоне конкурента. Также известно, что часть работ может быть выполнена на передовом заводе Samsung в Хвасонге под названием S3, где планируется выпускать до тысячи 12-дюймовых пластин ежемесячно. Официального подтверждения от компаний пока нет, поэтому дальнейшая судьба проекта остаётся под вопросом.