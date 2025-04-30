Новый жест в Android 16 позволит проще управлять экраном Pixel.

Ожидается, что с выходом Android 16 владельцы смартфонов Pixel смогут отключать экран одним двойным нажатием. Ранее такая возможность уже была доступна в некоторых других устройствах, например, у Samsung, где функция позволяет включать и выключать дисплей при помощи простого жеста. Пользователи Pixel ранее могли использовать подобную функцию только в режиме сна.

В последней бете системы был найден скрытый код, который указывает на появление этой опции. Предполагается, что жест будет работать как на главном экране, так и на экране блокировки, хотя точные детали реализации пока неизвестны. Сейчас такую возможность можно было воспроизвести только с помощью сторонних приложений, но после официального релиза Android 16 она станет частью стандартных функций.