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ddr22
Новые утечки Battlefield 6 демонстрируют масштабные карты и физику разрушений
Игра даже будет подсказывать игрокам, какие объекты можно разрушить

В интернете появились свежие утечки из альфа-теста Battlefield 6, демонстрирующие ключевые особенности грядущей игры. Записи сделаны в тестовой среде Battlefield Labs и показывают улучшенную систему разрушений, масштабные карты и геймплей воздушной техники.  


Особое внимание разработчики уделили физике разрушений, которая теперь позволяет игрокам трансформировать окружение для тактического преимущества. Как отмечают тестеры, система использует четкие визуальные и звуковые подсказки, помогающие понять, какие объекты можно разрушить.  

Утечки также демонстрируют карты огромного размера и реалистичное управление реактивными самолетами. Хотя официального анонса игры пока не было, утечки подтверждают, что серия сохраняет свою фирменную масштабность и динамичный геймплей.

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#battlefield 6
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