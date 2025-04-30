Игра даже будет подсказывать игрокам, какие объекты можно разрушить

В интернете появились свежие утечки из альфа-теста Battlefield 6, демонстрирующие ключевые особенности грядущей игры. Записи сделаны в тестовой среде Battlefield Labs и показывают улучшенную систему разрушений, масштабные карты и геймплей воздушной техники.





Особое внимание разработчики уделили физике разрушений, которая теперь позволяет игрокам трансформировать окружение для тактического преимущества. Как отмечают тестеры, система использует четкие визуальные и звуковые подсказки, помогающие понять, какие объекты можно разрушить.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Утечки также демонстрируют карты огромного размера и реалистичное управление реактивными самолетами. Хотя официального анонса игры пока не было, утечки подтверждают, что серия сохраняет свою фирменную масштабность и динамичный геймплей.