В интернете появились свежие утечки из альфа-теста Battlefield 6, демонстрирующие ключевые особенности грядущей игры. Записи сделаны в тестовой среде Battlefield Labs и показывают улучшенную систему разрушений, масштабные карты и геймплей воздушной техники.
Особое внимание разработчики уделили физике разрушений, которая теперь позволяет игрокам трансформировать окружение для тактического преимущества. Как отмечают тестеры, система использует четкие визуальные и звуковые подсказки, помогающие понять, какие объекты можно разрушить.
Утечки также демонстрируют карты огромного размера и реалистичное управление реактивными самолетами. Хотя официального анонса игры пока не было, утечки подтверждают, что серия сохраняет свою фирменную масштабность и динамичный геймплей.