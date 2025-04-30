Разработчики ShadPS4 добавили поддержку двух эксклюзивов PlayStation 4.

Доступна для загрузки обновленная версия эмулятора PlayStation 4 ShadPS4 0.8.0. Хотя в этом обновлении нет крупных нововведений, разработчики значительно улучшили техническую составляющую - работу ядра, библиотек, графического процессора и шейдерного компилятора.

Главным достижением стало добавление поддержки двух эксклюзивных игр PS4 - гоночного симулятора Driveclub и экшена InFAMOUS Second Son. Пока оба проекта работают с графическими артефактами и низкой производительностью, но прогресс эмуляции впечатляет. Ранее игра Bloodborne прошла путь от едва запускающейся до полностью проходимой всего за несколько месяцев.

Эмулятор продолжает развиваться, предлагая возможность запускать на ПК игры, которые вряд ли получат официальные порты. Обновление доступно для скачивания на официальном сайте проекта.