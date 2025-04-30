Даниэль Вавра пожаловался на то, что крупные проекты слишком долго разрабатываются

Разработчик Даниэль Вавра, руководитель студии Warhorse Studios, поделился мыслями о сложностях создания крупных игровых проектов. После успеха Kingdom Come Deliverance 2, достигнувшей показателя продаж в два миллиона копий за первые две недели, он признался, что семилетний цикл разработки негативно сказался на его здоровье.

Вавра выразил надежду, что развитие искусственного интеллекта сможет ускорить процесс создания игр в будущем. По его словам, ИИ мог бы стать помощником для разработчиков, а не их заменой. У режиссера есть несколько амбициозных идей для новых проектов, которые он хотел бы реализовать, но ограничен временными рамками традиционного подхода к разработке.

Отдельно Вавра отметил творческую свободу, предоставленную студией материнской компанией Embracer. По его словам, руководство корпорации практически не вмешивалось в творческие решения при создании Kingdom Come Deliverance 2, что стало важным фактором успеха проекта.