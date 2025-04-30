Компания руководствуется желанием обойти MediaTek Dimensity 9500

Согласно данным инсайдеров, Qualcomm готовит ускоренный релиз своего нового флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 2. В отличие от предшественника, представленного в конце октября, новинка может быть анонсирована уже в сентябре. Это позволит компании получить преимущество перед конкурентом — MediaTek Dimensity 9500, который также использует 3-нм техпроцесс TSMC.

Первые смартфоны на базе Snapdragon 8 Elite Gen 2 ожидаются уже в октябре. Традиционно среди первых производителей, которые представят устройства с новым чипом, будет Xiaomi. По слухам, процессор получит обновленные ядра Pegasus с частотой до 5 ГГц, 32 Мбайт кеша L2 и поддержку памяти LPDDR6. Графическая подсистема Adreno 840 обещает существенный прирост производительности.

Предварительные тесты показывают, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 может набрать до 3,8 миллиона баллов в AnTuTu, что на 40% выше результата текущего флагмана. Ожидается, что подробные характеристики чипа станут известны ближе к официальному анонсу.