Технология открытого звучания, клипсовое исполнение — это всё о новинке

Shokz, известный производитель аудиотехники, анонсировал новую модель наушников OpenDots ONE. Устройства отличаются уникальной клипсовой конструкцией, которая обеспечивает комфортное ношение без затычек в ушах. Каждое ушко весит всего 6,5 грамм, а общий вес с кейсом составляет 52 грамма.

OpenDots ONE используют фирменную технологию Bassphere с двумя динамиками по 11,8 мм, которые создают эффект 16-миллиметрового драйвера. Наушники поддерживают Dolby Audio для глубокого и детализированного звука. Система DirectPitch минимизирует утечку звука, позволяя пользователям слушать музыку, оставаясь в контакте с окружающей средой.

Устройства работают до 10 часов без подзарядки и до 40 часов с кейсом, поддерживающим беспроводную зарядку. Влагозащита IP54 защищает наушники от пота и легкого дождя. Управление осуществляется через сенсорные панели и жесты, включая "щипок" для переключения треков.

OpenDots ONE доступны в черном и сером цветах по цене 199,95 долларов.

Продажи начались на официальном сайте Shokz, Amazon и в розничных магазинах.