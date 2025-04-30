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ddr22
Shokz представила новые наушники OpenDots ONE с открытым звуком
Технология открытого звучания, клипсовое исполнение — это всё о новинке

Shokz, известный производитель аудиотехники, анонсировал новую модель наушников OpenDots ONE. Устройства отличаются уникальной клипсовой конструкцией, которая обеспечивает комфортное ношение без затычек в ушах. Каждое ушко весит всего 6,5 грамм, а общий вес с кейсом составляет 52 грамма.  

OpenDots ONE используют фирменную технологию Bassphere с двумя динамиками по 11,8 мм, которые создают эффект 16-миллиметрового драйвера. Наушники поддерживают Dolby Audio для глубокого и детализированного звука. Система DirectPitch минимизирует утечку звука, позволяя пользователям слушать музыку, оставаясь в контакте с окружающей средой.  

Устройства работают до 10 часов без подзарядки и до 40 часов с кейсом, поддерживающим беспроводную зарядку. Влагозащита IP54 защищает наушники от пота и легкого дождя. Управление осуществляется через сенсорные панели и жесты, включая "щипок" для переключения треков.  

OpenDots ONE доступны в черном и сером цветах по цене 199,95 долларов.

Продажи начались на официальном сайте Shokz, Amazon и в розничных магазинах.

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#shokz
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