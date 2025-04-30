Используются переключатели MX Low Profile 2.0

Немецкий производитель периферии CHERRY анонсировал серию механических клавиатур KC 500 MX LP, созданных для профессиональных пользователей. Новинки стали первыми устройствами бренда, получившими усовершенствованные переключатели MX Low Profile 2.0 с улучшенной тактильной отдачей и сниженным уровнем шума.

Клавиатуры представлены в двух вариантах - полноразмерной версии и компактной модели без цифрового блока. Обе модификации оснащены износостойкими PBT-клавишами, металлической пластиной для устойчивости и регулируемыми ножками. Белая подсветка с регулируемой яркостью дополняет функционал устройств.

Особое внимание производитель уделил эргономике - низкопрофильные переключатели высотой 11,9 мм обеспечивают комфорт при длительной работе. Технология смазки механизмов премиум-класса и модернизированные пружины гарантируют плавность хода и ресурс свыше 100 миллионов нажатий.

Серия KC 500 MX LP ориентирована на офисных работников, разработчиков и геймеров, ценящих точность ввода.

Устройства доступны в черном и сером цветах по цене от 99,99 евро за TKL-версию.