Немецкий производитель периферии CHERRY анонсировал серию механических клавиатур KC 500 MX LP, созданных для профессиональных пользователей. Новинки стали первыми устройствами бренда, получившими усовершенствованные переключатели MX Low Profile 2.0 с улучшенной тактильной отдачей и сниженным уровнем шума.
Клавиатуры представлены в двух вариантах - полноразмерной версии и компактной модели без цифрового блока. Обе модификации оснащены износостойкими PBT-клавишами, металлической пластиной для устойчивости и регулируемыми ножками. Белая подсветка с регулируемой яркостью дополняет функционал устройств.
Особое внимание производитель уделил эргономике - низкопрофильные переключатели высотой 11,9 мм обеспечивают комфорт при длительной работе. Технология смазки механизмов премиум-класса и модернизированные пружины гарантируют плавность хода и ресурс свыше 100 миллионов нажатий.
Серия KC 500 MX LP ориентирована на офисных работников, разработчиков и геймеров, ценящих точность ввода.
Устройства доступны в черном и сером цветах по цене от 99,99 евро за TKL-версию.