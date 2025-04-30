Цель - подчеркнуть преимущества дисплеев на базе QD-OLED

Компания Samsung Display анонсировала новую визуальную идентификацию (Brand Identity) для своей технологии QD-OLED, применяемой в телевизорах и мониторах премиум-класса. В рамках ребрендинга будет зарегистрирован новый логотип, который отразит философию бренда и его стремление к технологическим инновациям.

Основной элемент нового дизайна — буква Q из названия QD-OLED. Она выполнена в синем цвете, символизирующем OLED-технологию, а плавный градиент передаёт широкий цветовой охват, характерный для этой разработки. Технология QD-OLED была представлена в конце 2021 года и уже используется более чем в 170 устройствах. Среди производителей, внедривших её в свою продукцию: Samsung Electronics, Sony, Dell, MSI, ASUS и HP.

Современные панели на основе QD-OLED обеспечивают охват более 99% пространства DCI-P3 и около 90% BT2020, что делает их одними из самых цветоёмких решений на рынке. Это позволяет максимально точно передавать задумку создателей контента. Технология объединяет глубокие чёрные тона классических OLED-панелей и оптические свойства квантовых точек, обеспечивая яркость, насыщенность цветов и стабильность изображения под любым углом обзора.

Новая визуальная идентичность призвана усилить восприятие преимуществ технологии и сделать её узнаваемой среди клиентов и конечных пользователей. Samsung Display намерена активно продвигать новый бренд через партнёров, использовать его в оформлении выставочных стендов и на упаковке продукции.