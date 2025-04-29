96 Гбайт GDDR7 на видеокарте набраны микросхемами по 3 Гбайт

Компания NVIDIA официально представила обновлённую линейку профессиональных видеокарт под новым брендом RTX PRO. В её состав вошла модель RTX PRO 6000, оснащённая рекордными 96 Гбайт памяти стандарта GDDR7. Это стало возможным благодаря использованию уникальных 3-гигабайтных модулей с поддержкой коррекции ошибок (ECC), установленных по 16 штук на каждой стороне печатной платы.

Такой подход позволил собрать внушительный объём памяти в одной видеокарте, сохранив при этом энергопотребление на уровне 300 Вт у версии Max-Q и до 600 Вт у других моделей.

Утечка информации на форуме Chiphell показала новый дизайн платы: вместо стандартного 12-контактного разъёма питания используются четыре контактные площадки для интеграции кабельного соединения. Такое решение говорит о подготовке GPU к использованию в серверных системах и компактных рабочих станциях, где разъёмы переносятся на заднюю часть устройства.

В серии предусмотрены три конфигурации. Версии Workstation и Server получили 24 064 CUDA-ядер, полный объём памяти и мощность до 600 Вт, что делает их подходящими как для обычных корпусов, так и для стоечных систем. Модель Max-Q отличается сниженным энергопотреблением до 300 Вт за счёт пониженных частот и рассчитана на использование в ограниченном пространстве или в помещениях с требованиями к уровню шума.

Кроме того, NVIDIA планирует использовать аналогичный подход в более доступных решениях. Например, модель RTX PRO 5000 будет оснащена такой же двусторонней платой, но с заполнением только одной стороны — это обеспечит 48 Гбайт памяти. Такая модульная стратегия позволяет снизить затраты на производство и ускорить выход новых продуктов на рынок.

Кроме профессиональных решений, компания также рассматривает возможность выпуска потребительских версий GeForce RTX 5080 SUPER и RTX 5070 SUPER с увеличенным объёмом видеопамяти — 24 Гбайт и 18 Гбайт соответственно. Оба варианта будут использовать те же 3-гигабайтные чипы, что и в профессиональных картах.



