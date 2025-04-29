Съемные накладки от Razer добавляют стиля и защищают обивку кресел

Компания Razer, известная своими решениями для геймеров, анонсировала специальные съемные чехлы для игрового кресла Razer Iskur V2 X. Новинка позволяет владельцам сохранять внешний вид мебели в идеальном состоянии и при этом менять её стилистику по своему желанию. Чехлы выполнены в виде двух деталей — для спинки и сиденья — и надеваются за считанные минуты.

Основной материал — мягкая и приятная на ощупь ткань, которая обеспечивает дополнительный комфорт во время длительных сессий. При этом чехлы отличаются прочностью и могут стираться в стиральной машине, что упрощает уход. Конструкция разработана специально под форму Iskur V2 X, благодаря чему плотно прилегает и выглядит как оригинальная обивка.

Для удобства пользователей предусмотрено два варианта расцветок: Quartz и Black. Владельцы могут приобрести оба комплекта и менять их в зависимости от настроения или оформления комнаты.

Чехлы уже доступны на сайте Razer, а также в фирменных магазинах и у некоторых ритейлеров по всему миру, кроме США и Великобритании.



