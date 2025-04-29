Серия MARS 980 от XPG предлагает сверхбыстрые накопители для геймеров и профессионалов

Компания XPG, дочерний бренд ADATA Technology, известный своими решениями для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, официально анонсировала серию твердотельных накопителей MARS 980 на базе интерфейса PCIe Gen 5. Новинка ориентирована на профессиональных пользователей, включая геймеров, специалистов по искусственному интеллекту и высокопроизводительным вычислениям, а также оверклокеров.



В основе накопителей — 6-нм контроллер Silicon Motion SM2508.

Одной из ключевых особенностей является инновационное комбинированное жидкостно-воздушное охлаждение — первое в своём роде среди потребительских SSD.

Линейка MARS 980 состоит из трёх моделей: MARS 980 STORM, MARS 980 BLADE и MARS 980 PRO.

MARS 980 STORM позиционируется как флагманский вариант. Он оснащён уникальной системой активного охлаждения с двумя вентиляторами и жидкостным теплообменом, что позволяет снизить температуру на 20% по сравнению с классическими радиаторами. Устройство работает через интерфейс PCIe Gen 5 x4, достигая скорости чтения до 14 000 МБ/с и записи до 13 000 МБ/с. Ёмкость составляет до 4 ТБ, что делает его привлекательным для профессионального использования и высокопроизводительных игр.

MARS 980 BLADE создан специально для ноутбуков и компактных систем. Благодаря энергоэффективному контроллеру и отказу от дополнительного охлаждения, модель идеально подходит для мобильных пользователей. Также поддерживает PlayStation 5 и отличается высокой плотностью хранения.

MARS 980 PRO представляет собой баланс между производительностью и стоимостью. В конструкции используется алюминиевый радиатор с активным вентилятором, обеспечивающим снижение температуры на 15%. Подходит для пользователей, которые хотят улучшить производительность без лишних затрат на дополнительные компоненты.



