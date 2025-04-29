Digital Extremes открыла Soulframe Playtest с гарантированными приглашениями

Компания Digital Extremes объявила о начале нового этапа тестирования своей долгожданной игры Soulframe. После длительного закрытого альфа-тестирования, стартовавшего в конце 2023 года, студия предложила всем желающим получить доступ к ранней версии проекта. Для этого нужно было привязать аккаунт Twitch к учётной записи в Soulframe до 29 апреля в 15:00 по восточному времени. Взамен пользователи должны были получить приглашение на тестирование по электронной почте.

Это решение стало своего рода заменой плановой трансляции Soulshorts, которая была отменена. При этом никакого стрима не потребовалось — просто регистрация через Twitch обеспечивала участие в тесте. Такое расширение круга участников свидетельствует о том, что игра начинает приобретать более завершённый вид, несмотря на то, что изначально компания могла рассчитывать на другой формат запуска.

Тестирование проходило на фоне технических сложностей, возникших ранее во время кампании Twitch Drop, связанной с пятой разработчикской трансляцией. Пользователи, которые уже имели ключ доступа Preludes, получили возможность передать его другому человеку. Тем же, кто не получил приглашение во время трансляции, предоставили второй шанс — достаточно было выполнить указанные действия до установленного срока.



Soulframe позиционируется как кооперативный мультиплеерный экшен с элементами MMORPG и боевой системой в стиле Soulslike, дополненной некоторыми чертами, знакомыми по игре Warframe.