В сети появилось новое видео с игровым процессом God Save Birmingham

Разработчики из Ocean Drive опубликовали новый эксклюзивный для IGN трейлер игры God Save Birmingham, который также сопровождается восьмиминутным геймплейным видео. Картина действия разворачивается в Средневековье — игрок оказывается в роли единственного выжившего среди зомби в четырнадцатом веке в Бирмингеме (Англия), и ему предстоит бороться за жизнь в условиях жестокой реальности.

Проект позиционируется как хардкорная игра на выживание, где угрозы исходят не только от нежити. Главный герой должен бороться с голодом, жаждой, усталостью, а также справляться с физическими препятствиями. Особое внимание уделено реализму: благодаря продуманной системе физики каждый шаг может стать роковым. Мир игры представляет собой тщательно воссозданный средневековый город, наполненный скрытой опасностью на каждом шагу.

Также стало известно, что на выставке PAX East (с 8 по 11 мая) будет доступен эксклюзивный демо-вариант игры. Посетители стенда студии смогут лично пообщаться с разработчиками и первыми протестировать обновлённую версию проекта. На данный момент игра находится на стадии разработки, но уже вызывает большой интерес у сообщества.

God Save Birmingham планируется выпустить сначала в Steam в режиме раннего доступа, а позже — на консолях. Пользователей призывают добавить игру в список желаемого и следить за новостями через социальные сети для получения актуальной информации.



