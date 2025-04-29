Компания представила новые параметры дисплея для игрового планшета Y700

Совсем скоро Lenovo представит обновлённую версию своего игрового планшета, известного под названием Legion Tab Gen 4. В Китае устройство уже начали продвигать как Lenovo Y700 нового поколения, старт продаж намечен на май 2025 года. Среди ключевых улучшений — более качественный экран, который стал заметно чётче и ярче по сравнению с предыдущей моделью.

Диагональ осталась неизменной — 8,8 дюйма, как и в прошлом поколении. Однако разрешение выросло с 2560x1600 до 3040x1904 пикселей, благодаря чему плотность изображения достигла 408 PPI. Это позволяет добиться максимальной детализации, особенно при играх и просмотре видео. Показатель яркости также увеличен с 500 до 600 нит, что делает изображение комфортнее при использовании на свету.

Частота обновления осталась на уровне 165 Гц, но сенсорная развёртка выросла с 288 до 360 Гц, что скажется на отзывчивости экрана. Также сохранены возможности отображения 12-битной цветовой гаммы, широкого спектра DCI-P3 и функции сверхразрешения 10x. На данный момент точные цены и глобальные даты релиза Lenovo пока не сообщила, однако в Китае уже открыты предзаказы.