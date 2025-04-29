Компания Fiio выпустила открытые наушники FT7 с уникальной технологией изготовления мембран и поддержкой Hi-Res Audio

Fiio анонсировала премиальные наушники FT7 с открытой акустической конструкцией. Модель использует планарные излучатели диаметром 106 мм с мембранами толщиной 1 микрон, покрытыми золотом и серебром по 28-нанометровой технологии. Такое решение обеспечивает частотный диапазон от 5 Гц до 40 кГц с минимальными искажениями.



Особенностью FT7 стала запатентованная магнитная система, создающая равномерное поле вокруг мембраны. Корпус из карбона и африканского зебрового дерева снижает вес до 427 грамм и минимизирует акустические помехи. В комплекте идут два типа амбушюр — из кожи ягненка и замши, а также кабель из монокристаллической меди с адаптерами для профессионального оборудования.

Наушники уже доступны на AliExpress по цене от 700 до 2700 долларов. Компания предупредила о грядущем подорожании линейки на 40% с 1 мая 2025 года из-за изменения тарифной политики.