Новая одноплатная система получила поддержку M.2 и искусственный интеллект

На рынке появилась новая одноплатная компьютерная платформа Muse Pi Pro, которая позиционируется как конкурент популярной линейки Raspberry Pi. Основное отличие новинки — использование процессора на архитектуре RISC-V вместо традиционной ARM-платформы. В основе устройства лежит чип SpacemiT M1 с восемью ядрами CPU и нейропроцессором (NPU), обеспечивающим производительность в 2 TOPS. Это делает его перспективным решением для задач, связанных с машинным обучением и обработкой данных в реальном времени.

В зависимости от версии, устройство комплектуется 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенной флеш-памятью eMMC 4.1 объёмом 32 или 64 ГБ. Дополнительно можно расширить хранилище с помощью SSD-накопителя формата M.2 2230. Для сетевых подключений предусмотрен разъём mini PCIe 2.1, через который можно установить модем мобильной связи. Также доступны Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Размер платы составляет около 8,4 x 5,6 см, что делает её удобной для мини-проектов. На борту четыре порта USB 3.0 Type-A, один порт USB 2.0 Type-C, а также интерфейсы MIPI-CSI и MIPI-CSO для подключения камер и дисплеев. Плата работает с различными версиями Linux, включая Ubuntu, и питается через разъём USB-C.

Muse Pi Pro ранее кратковременно предлагался на AliExpress по цене от $120, но сейчас страница продаж была удалена. Точные причины прекращения продаж пока неизвестны, однако это может быть связано с доработкой прошивки или изменением стратегии поставок.