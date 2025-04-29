Появились сведения о возможном раскрытии деталей мультиплеера и даты релиза Grand Theft Auto VI

Поклонники серии Grand Theft Auto продолжают ждать официального обновления информации о долгожданной GTA 6. После выхода трейлера в декабре 2023 года Rockstar Games сохраняла длительное молчание, что вызвало волну слухов о возможных задержках релиза. В то же время разработчики утверждают, что игра должна выйти осенью 2025 года.

В свете приближающегося отчёта Take-Two Interactive, запланированного на 15 мая, журналист Том Хендерсон, известный своими достоверными инсайдами, заявил, что в ближайшее время опубликует материал, касающийся онлайн-режима игры. Хотя он не раскрыл конкретных деталей, его слова усилили ожидания среди фанатов. Позже Хендерсон уточнил, что не располагает закрытой информацией и высказывает предположения, основываясь на доступных данных.

Среди возможных вариантов издания — продажа версии только с онлайн-режимом по сниженной цене, тогда как обычная версия будет включать одиночную кампанию. Также существует вероятность объединения обоих режимов в одном издании, которое может стоить около $100. Такой подход стал бы логичным шагом для компании, стремящейся оправдать масштаб разработки и повышенные ожидания аудитории.

Известно, что успех GTA Online сыграл ключевую роль в поддержании интереса к GTA 5 даже спустя более чем десять лет после её выхода. Если разработчики действительно сосредоточили больше усилий на многопользовательской части, это могло стать одной из причин столь длительного цикла создания GTA 6.