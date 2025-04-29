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Honor 400 и 400 Pro прошли сертификацию SRRC в Китае
Сведения о характеристиках и дате запуска Honor 400 и 400 Pro раскрыты через регистрационные документы

В сети появились данные о скором выходе новых моделей линейки Honor — 400 и 400 Pro. Согласно информации, опубликованной на основе документов, зарегистрированных в китайском Министерстве промышленности и информационных технологий (MIIT). Это свидетельствует о скором появлении новых продуктов, вероятно, в мае 2025 года, как на китайском рынке, так и, возможно, на мировом. Устройства получили обозначения DNN-AN00 и DNP-AN00Предполагается, что первый номер соответствует Honor 400, а второй — его старшей версии с индексом Pro.
Оба аппарата оснащены OLED-дисплеями, однако разрешение и частота обновления могут отличаться. Модель Pro, как ожидается, будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3, тогда как у базовой версии установлен более доступный чип Snapdragon 7 Gen 4. Размер экрана Honor 400 составляет около 6,55 дюйма, что делает его чуть больше OnePlus 13T, но меньше старшей модели 400 Pro, которая, предположительно, имеет 6,69-дюймовый экран.

Интересно, что, несмотря на скромные габариты, оба смартфона получили относительно ёмкий аккумулятор, что может сделать их привлекательными для пользователей, ценящих автономность. В Китае стоимость базовой версии должна быть ниже, чем у собственного же Pro-варианта и конкурентов от других брендов.

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