Дизайн камеры iPhone 17 Pro частично раскрыт в новом изображении

Новое изображение, опубликованное известным инсайдером Majin Bu, демонстрирует предполагаемый внешний вид iPhone 17 Pro. Судя по фото, смартфон сохранит модуль камеры схожей формы, как у iPhone 16 Pro, но его оформление изменится — основные датчики разместятся внутри горизонтального блока, напоминающего дизайн Google Pixel 9 Pro. Этот блок охватывает не только камеру, но и дополнительные сенсоры на противоположной стороне.



Интересно, что задняя часть устройства выполнена из комбинации металла и стекла. Для неё требуется чехол с широким окном, а не с традиционным квадратным вырезом. Это свидетельствует о том, что в конструкции произошли изменения, касающиеся расположения внутренних компонентов.

На представленном изображении отсутствует логотип Apple, что вызывает определённые сомнения в его подлинности. Однако ранее появлявшиеся утечки также указывали на возможность двухцветного оформления задней части устройства.

Также заметно, что вокруг катушки MagSafe появился новый контур. Пока неясно, носит ли он исключительно декоративный характер или выполняет дополнительную функцию. Вместе с тем, это может быть частью более широкого редизайна внутренней структуры смартфона.