Вместо ожидаемого Galaxy Watch8 Classic анонсируют обновлённую версию Ultra

Согласно данным греческого ресурса Techmaniacs, Samsung готовит к выходу в этом году сразу три флагманские модели умных часов. В их число войдут две версии Galaxy Watch8 и обновлённая модель Galaxy Watch Ultra 2. При этом вместо возвращения к классическому дизайну в лице Galaxy Watch8 Classic компания решила продолжить развитие линейки Ultra.

Новые часы получат ту же внешность, что и предшественник — Galaxy Watch Ultra, но внутри могут быть установлены более ёмкие модули памяти. Точный тип увеличения памяти пока неизвестен: это может касаться как оперативной, так и встроенной. Также сообщается, что цена на Galaxy Watch Ultra 2 останется на уровне прошлой версии — €699, хотя точная стоимость в США пока не подтверждена.

Одновременно с этим текущая модель Galaxy Watch Ultra должна получить заметное снижение цены — до €400, что эквивалентно примерно $450 по текущему курсу. Это сделает её более доступной для тех, кто предпочитает проверенные решения.

Анонс всех устройств запланирован на лето и состоится одновременно с презентацией новых складных смартфонов — Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7.