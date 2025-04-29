Фирменное ПО 21.10 улучшило работу функции определения инцидентов

Компания Garmin продолжает поддерживать свои флагманские модели умных часов, представив новую версию программного обеспечения Beta 21.10. Обновление касается серий Fenix 7, Fenix 7 Pro, Enduro 2 и Tactix 7, предлагая исправления и улучшения по сравнению с предыдущей бета-версией.

Главным изменением стало устранение ошибки, из-за которой активировалась функция Incident Detection при несоответствующих типах активности. Эта возможность, предназначенная для автоматического вызова помощи в случае ДТП или падения, ранее могла срабатывать некорректно, что вызывало недоразумения у пользователей. Также были доработаны короткие тренировки — теперь данные о беге и ходьбе на короткие дистанции должны отображаться без ошибок.

Кроме того, разработчики заявили о решении проблем с системой Live Activity, хотя детали остаются неизвестными. Как ожидается, обновление станет доступно всем владельцам совместимых устройств в течение нескольких дней через приложения Garmin Mobile Connect или Garmin Express в виде OTA-апдейта.