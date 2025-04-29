Новые слухи утверждают, что Samsung оснастит Galaxy Z Flip7 мощным процессором и увеличенным экраном

Согласно последним данным, Samsung готовит серьезное обновление для своей линейки складных смартфонов. Модель Galaxy Z Flip7, выход которой ожидается через два с половиной месяца, получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Источники утверждают, что прототипы с этим чипсетом уже прошли все внутренние тесты компании.



Внешний дисплей устройства увеличится с 3,4 до 4 дюймов, что подтверждают утечки рендеров. Кроме того, ёмкость аккумулятора увеличится на 300 миллиампер-часов по сравнению с предыдущей моделью и составит 4300 миллиампер-часов. Однако основная камера останется прежней - комбинация из 50 Мп и 12 Мп сенсоров.

Эти изменения позволят Galaxy Z Flip7 составить конкуренцию новому Motorola Razr 60 Ultra, который уже получил Snapdragon 8 Elite и батарею на 4700 мАч. Ожидается, что Samsung представит свою новинку этим летом.