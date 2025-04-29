Sony Xperia 10 VII получит 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 2520x1080 пикселей и двойную тыльную камеру с основным сенсором на 50 Мп

Незадолго до ожидаемого анонса в сети появилась подробная информация о смартфоне Sony Xperia 10 VII. Данные были опубликованы изданием Sumaho Digest и подтверждены несколькими источниками, что делает их довольно достоверными. Новинка позиционируется как средний по цене вариант после флагманской версии Xperia 1 VII.

Согласно утечке, устройство получит 6,1-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц на основе OLED-матрицы. Соотношение сторон останется прежним — 21:9, в отличие от флагмана, который перейдёт на более современное соотношение 19,5:9. Такое решение сохранит привычный формат для просмотра видео и удобства управления одной рукой.

В основу аппарата положен процессор Snapdragon 6 Gen 4. По данным тестирования, его производительность в CPU-задачах возрастёт всего на 10–15% по сравнению с предыдущим поколением — Snapdragon 6 Gen 1. Это может быть заметно не всем пользователям, однако для повседневного использования новинки этого должно хватить.

Также стало известно, что модель оснастят 8 ГБ оперативной памяти, основной камерой на 50 МП и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч. Интересной деталью стал выделенный кнопочный элемент для фотографирования — редкость для смартфонов среднего уровня. Эта функция может привлечь внимание любителей мобильной фотографии.

Ожидается, что презентация Xperia 10 VII состоится вместе с флагманским Xperia 1 VII, дата выхода которого предположительно назначена на 15 мая 2025 года.