Новинка от Fiio сочетает стильный дизайн и функциональность для повседневного использования

Компания Fiio анонсировала новые беспроводные наушники Anytime (F4439E), выполненные в стиле ретро-дизайна. Модель доступна в трёх цветах: розовом, чёрном и титановом. Устройство имеет округлую форму, поворачивающиеся амбушюры и регулируемую головную дужку с низким уровнем прижима, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Вес конструкции составляет всего 155 граммов, а мягкие амбушюры подчёркивают удобство ношения.



В основе наушников лежат 40-миллиметровые излучатели, настроенные на передачу глубоких басов. Также присутствует активное шумоподавление, которое помогает сосредоточиться на музыке в шумной обстановке, и режим прозрачности, позволяющий слышать окружающие звуки без необходимости снимать наушники. Ёмкость встроенного аккумулятора — 500 мА·ч, чего хватает на 35 часов воспроизведения с включённым ANC и до 58 часов без него. Полная зарядка занимает около двух часов через USB-C.

Fiio Anytime поддерживают Bluetooth 5.4 и могут быть одновременно подключены к двум устройствам. В играх благодаря активации специального режима задержка звука снижается до 60 мс.

На данный момент новинка доступна на AliExpress по цене от $39 до $69. Важно отметить, что компания объявила о скором повышении цен на всю продукцию — на 40% — из-за вступивших в силу с 1 мая 2025 года американских импортных пошлин на товары из Китая.