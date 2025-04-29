Компания представила серию реалистичных по размеру плюшевых покемонов

В рамках кампании «Год Иви» компания The Pokemon Company анонсировала серию плюшевых игрушек, выполненных в натуральную величину. В первую очередь были представлены Eevee, Flareon, Vaporeon и Jolteon. В дальнейшем в этом году выйдут Umbreon, Espeon, Glaceon, Leafeon и Sylveon, завершая коллекцию всех так называемых Eeveelutions.

Размер каждой игрушки соответствует данным из Pokédex. Например, высота Eevee составляет 40 сантиметров (16 дюймов), тогда как Jolteon — самый крупный среди первой партии — достигает 81 см (32 дюйма). Материал изготовления включает полиэстеровое волокно, полиуретан и другие компоненты. Уход за изделиями ограничен поверхностной очисткой, а рекомендуемый возраст для использования — с 8 лет и старше.

Стоимость зависит от размера и уровня детализации. В Японии базовая версия Eevee оценивается в ¥3,850 ($27), а каждая эволюция — в ¥44,000 ($306). В США цены выше: Eevee стоит $40, а каждая из эволюций — около $400. Полный набор из девяти игрушек будет стоить примерно $2500 — сумма, которая подчеркивает статус этих товаров как премиальных коллекционных предметов.



На момент публикации предзаказ уже открыт на сайте Pokemon Center. Доставка Eevee запланирована на середину июня, а остальные три игрушки из первой волны — на ноябрь. Остальные семь эволюций станут доступны для заказа летом и осенью соответственно.