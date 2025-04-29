Новые слуховые аппараты NewSound с локальной обработкой звука представлены на рынке

Компания NewSound представила линейку безрецептурных слуховых аппаратов. Об этом было объявлено официально через BusinessWire. В устройства внедрена технология Sparse Processing Unit 001 (SPU-001), разработанная калифорнийской фирмой Femtosense. Эта система позволяет улучшать качество речи в реальном времени за счёт искусственного интеллекта и минимизировать уровень шума, при этом обработка происходит непосредственно на самом устройстве, а не в облачных сервисах.



Центральным элементом стал чип SPU-001, использующий разрежённые нейросети для анализа и фильтрации звуковой информации. Это помогает снижать энергопотребление и повышает эффективность работы. По данным производителя, аппараты способны адаптироваться к сложным звуковым условиям — например, в оживлённых местах или на городских улицах, где особенно трудно различать речь. Согласно информации от Американской ассоциации специалистов по расстройствам речи и слуха (ASHA), подобные ситуации часто вызывают дискомфорт у людей с лёгкой и средней степенью потери слуха.

По прогнозу MarketsandMarkets, опубликованному в 2024 году, рынок средств для коррекции слуха к 2026 году достигнет объёма в 1,9 миллиарда долларов, что на 500 миллионов больше показателя 2021 года. Рост составит около 6,3% в год. Такая динамика подтверждает интерес к более доступным и технологичным решениям в сфере слуховых аппаратов.

Особенностью новых моделей стало использование локальной обработки данных. Это решило две важные проблемы — задержки при обработке звука и вопросы конфиденциальности, возникающие при передаче аудиоданных в облако. Устройства позиционируются как средства для самостоятельного использования без назначения врача, что соответствует тенденции развития OTC-продуктов в медицинской электронике. Продажа таких аппаратов предполагается через обычные коммерческие каналы, без рецептурного ограничения.

На момент выхода новости независимые тестирования и отзывы о работе новых аппаратов ещё не были опубликованы. Однако уже сейчас их появление считают важным шагом в сторону более массового внедрения ИИ в бытовую медицинскую технику.