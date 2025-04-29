Распространение GTA V Enhanced не оправдало ожиданий разработчиков

Компания Rockstar Games столкнулась с проблемой при продвижении обновлённой версии GTA 5 для персональных компьютеров. Несмотря на улучшенную графику, более быструю загрузку и современные эффекты, многие игроки возвращаются к оригинальной версии — GTA 5 Legacy. Причинами оттока стали ограниченная поддержка модов, отсутствие ключевых функций и проблемы с совместимостью.

Для владельцев GTA 5 переход на Enhanced версию был бесплатным, что изначально вызвало рост интереса. В день запуска, 4 марта, количество одновременных игроков на Steam превысило 187 тысяч человек. Однако вскоре интерес начал падать. По данным сервиса, сейчас за Enhanced следят чуть меньше 72 тысяч пользователей, тогда как у Legacy их остаётся около 86,2 тысяч. Основные причины, по которым игроки покидают новую версию, связаны с игровым опытом. Многие моды, включая популярный клиент FiveM, пока несовместимы с обновлённой сборкой. Также отсутствует текстовый чат в мультиплеере — функция, которую пользователи давно требуют вернуть. Rockstar заявила, что планирует добавить некоторые из этих инструментов в будущих обновлениях, но конкретных сроков не называла. Ещё одной причиной может быть разница в системных требованиях: Legacy-версия работает на менее мощных конфигурациях, что делает её доступнее для широкого круга пользователей.

Интересно, что GTA 5 также покинула подписку PlayStation Plus, став частью Xbox Game Pass. Это событие оказало большее влияние именно на консольных игроков, так как владельцы Series X|S и PS5 уже давно играли в улучшенную версию. Пользователи же Game Pass на ПК могут выбрать между двумя версиями игры, хотя точное распределение аудитории Microsoft не раскрывает.