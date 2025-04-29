OnePlus 13R получил обновление с функцией прямой зарядки и подключением к Mac

Компания OnePlus провела программное обновление для модели 13R, добавив ряд технологий, ранее доступных только в новых флагманах. Среди ключевых новшеств — функция "bypass charging", которая позволяет использовать смартфон от внешнего источника энергии, не заряжая аккумулятор. Это помогает избежать перегрева во время продолжительных игровых сессий.

Также в обновлении появилась возможность подключения устройства к компьютерам Apple. Теперь владельцы OnePlus 13R могут передавать файлы на Mac, просматривать содержимое и делиться данными напрямую. Компания пока не уточнила, поддерживается ли связь по Wi-Fi или только через кабель.

Помимо этого, прошивка OxygenOS 15.0.0.801 принесла фирменные виджеты часов, частичную запись экрана и патчи безопасности за апрель 2025 года. Актуальная версия распространяется постепенно, в первую очередь в Индии, где устройство доступно по цене INR 42 998 через Amazon.in.

