Ремастер The Elder Scrolls IV Oblivion получил негативную оценку за техническую оптимизацию

Аналитики Digital Foundry провели детальный разбор производительности ремастера культовой RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion. Игра, изначально вышедшая в 2006 году и считавшаяся требовательной к аппаратным средствам, столкнулась с новыми проблемами спустя почти два десятилетия. Современная версия не показала значительного прогресса — даже при использовании высокопроизводительных процессоров и видеокарт наблюдается постоянная дерганая картинка, несмотря на улучшенные текстуры и реализованное освещение.

Тестирование проводилось на топовой конфигурации, включая видеокарту Nvidia RTX 5090 и процессоры Ryzen 5 3600 или Ryzen 7 9800X3D. При запуске в разрешении 1080p с активированным DLSS в режиме Performance игра демонстрировала частые просадки в частоте кадров. Особенно удивило то, что после одного из обновлений были удалены функции DLSS, FSR и другие графические настройки в версии для Game Pass. Восстановление масштабирования не решило проблему стабильности, а график фрейм-тайминга остаётся неутешительным.

Новинка оказалась неожиданно ресурсоёмкой как для центрального, так и для графического процессора. В закрытых локациях игра работает плавно даже на слабых системах, но в открытом мире появляется явное торможение. Попытки уменьшить нагрузку через снижение качества освещения, основанного на технологии Lumen с трассировкой лучей, оказались малоэффективными. Даже при высоких показателях частоты кадров (выше 60 fps) сохраняются заметные задержки, которые портят игровой процесс.



Эксперты рекомендуют использовать пресет High и вручную снижать параметры освещения. Однако уменьшение графических эффектов даёт лишь минимальный прирост производительности, не оправдывающий потери визуальной целостности. Специалисты отметили, что без глубокого патча и переработки оптимизации игра остаётся технически недоработанной.