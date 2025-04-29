Смартфон iQOO Z10 Turbo Pro получил 144-герцовую матрицу и технологию быстрой зарядки

Компания iQoo официально анонсировала свой новый смартфон линейки Z — модель Z10 Turbo Pro. Устройство отличается высокой производительностью, большим экраном и одной из самых ёмких батарей на рынке. В рамках премьеры было подтверждено наличие дисплея с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1.5K.

Вместо более современной технологии LTPO в новинке используется LTPS-матрица. Это может повлиять на энергопотребление при работе с переменной частотой кадров. Однако, учитывая объём аккумулятора в 7000 мА·ч, влияние будет не таким значительным. Также устройство получило оперативную память LPDDR5X Ultra RAM и топовый чипсет Snapdragon 8s Gen 4. Для охлаждения установлена испарительная камера площадью около 7000 мм², что обеспечивает стабильную работу даже под высокими нагрузками.

Особое внимание уделяется скорости зарядки — благодаря технологии на 120 Вт гаджет достигает 50% заряда всего за 15 минут. За это время пользователь может полностью восстановить ресурс батареи почти наполовину, что делает устройство удобным для активного использования без длительных простоев на зарядке. Интересно, что базовая версия Z10 Turbo получила ещё более ёмкий аккумулятор — 7620 мА·ч, но при этом оснащена процессором Dimensity 8400. Обе модели должны появиться в продаже в конце апреля 2025 года.