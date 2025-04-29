Компания Bowers & Wilkins обновила линейку премиальных наушников с шумоподавлением моделью PX7 S3

Бренд Bowers & Wilkins анонсировал новую версию своих популярных наушников PX7 S3. Хотя модель не является флагманской (это звание сохраняет PX8), она предлагает ряд значимых улучшений по сравнению с предшественником PX7 S2e.

Визуально наушники стали тоньше и легче, получили обновленный дизайн амбушюр с решеткой по всему периметру. Производитель переработал оголовье, сделав его более удобным для длительного ношения. Физические кнопки управления теперь расположены на внешней стороне чашек.

Технические новшества включают доработанные 40-мм биоцеллюлозные динамики, которые, по заверениям инженеров, обеспечивают на 15% меньше искажений и более глубокие басы. Система активного шумоподавления теперь использует 8 микрофонов вместо 6. Поддержка кодеков aptX Lossless и Bluetooth 5.3 гарантирует качественное беспроводное звучание.

При сохранении 30-часовой автономности производитель добавил функцию быстрой зарядки - 15 минут дают 7 часов работы. Стартовая цена составит 429 долларов, что на 30 долларов дороже текущей стоимости PX7 S2e. Поставки начнутся в трех цветах: белом, черном и синем. В комплекте будут чехол и два кабеля.