Компания Honor представила обновленную версию игрового ноутбука MagicBook Pro 16 с новым графическим ускорителем и улучшенной системой охлаждения

Производитель электроники Honor готовит к выходу обновленную версию своего игрового ноутбука MagicBook Pro 16. Главным нововведением станет графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5070, который придет на смену прошлогодней модели с RTX 4060. Официальная презентация устройства запланирована на 30 апреля 2025 года.

Несмотря на серьезное обновление начинки, дизайн ноутбука останется практически неизменным. Устройство сохранит компактные габариты - толщину около 2 см и вес менее 1,8 кг.

Производитель обещает, что новая система охлаждения сможет эффективно отводить тепло при общей тепловой мощности компонентов в 150 Вт, оставаясь при этом достаточно тихой. Сердцем системы станет процессор Intel Core Ultra 9, предположительно 285H. Ноутбук получит 16-дюймовый дисплей с разрешением 3K (3072×1920 пикселей), частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 500 нит. В прошлогодней версии эти характеристики уже получили положительные оценки в обзорах. Но сможет ли новый MagicBook Pro 16 составить конкуренцию топовым игровым ноутбукам при сохранении тонкого корпуса?