Отечественные разработчики рассчитывают наладить выпуск серверных процессоров Эльбрус на российских 28-нм техпроцессах к началу следующего десятилетия

Российская микроэлектронная отрасль делает первые шаги к созданию полного производственного цикла. Как заявил заместитель директора МЦСТ Константин Трушкин, массовое производство чипов по 28-нанометровой технологии может начаться в период с 2028 по 2030 год. Это позволит компании выпускать серверные процессоры собственной архитектуры Эльбрус на полностью отечественных мощностях.





Сейчас российская промышленность способна производить прототипы только по устаревшим 350-нм и 130-нм техпроцессам. Оборудование для более тонких норм приходится закупать за рубежом, включая подержанные литографические сканеры ASML. При этом Зеленоградский нанотехнологический центр уже разработал литографический инструмент для 350-нм норм и планирует представить 130-нм версию в 2026 году.

Ключевой проблемой остается нехватка квалифицированных кадров. Как отмечает заместитель главы ИнфоТеКС Дмитрий Гусев, шесть лет назад компания отказалась от платформы Эльбрус именно из-за дефицита специалистов, способных адаптировать ПО под эту архитектуру. Ситуация с кадрами до сих пор не изменилась кардинально.