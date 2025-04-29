Патч для The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered вызвал проблемы с графическими настройками на ПК.

Игроки The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered столкнулись с неожиданной проблемой после выхода нового обновления. Патч объемом 1,6 ГБ, доступный пока только в версии для Xbox Game Pass на ПК, удалил важные графические настройки, включая выбор технологии масштабирования DLSS и FSR.

Эти технологии критически важны для комфортной игры, так как позволяют повысить частоту кадров и улучшить качество изображения. Особенно это актуально для ремастера игры 2006 года, который предъявляет довольно высокие системные требования. После обновления многие пользователи столкнулись с резким падением производительности.

Пока Bethesda не предоставила официальных комментариев по поводу изменений. Некоторые игроки нашли временное решение через ввод команд в игровой консоли, но это лишь частично решает проблему. Пользователи Steam, узнав о проблеме, начали отключать автоматические обновления, ожидая исправления.