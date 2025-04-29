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ddr22
Обновление для ремастера Oblivion удалило настройки масштабирования DLSS и FSR
Патч для The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered вызвал проблемы с графическими настройками на ПК.

Игроки The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered столкнулись с неожиданной проблемой после выхода нового обновления. Патч объемом 1,6 ГБ, доступный пока только в версии для Xbox Game Pass на ПК, удалил важные графические настройки, включая выбор технологии масштабирования DLSS и FSR.  

Эти технологии критически важны для комфортной игры, так как позволяют повысить частоту кадров и улучшить качество изображения. Особенно это актуально для ремастера игры 2006 года, который предъявляет довольно высокие системные требования. После обновления многие пользователи столкнулись с резким падением производительности.  

Пока Bethesda не предоставила официальных комментариев по поводу изменений. Некоторые игроки нашли временное решение через ввод команд в игровой консоли, но это лишь частично решает проблему. Пользователи Steam, узнав о проблеме, начали отключать автоматические обновления, ожидая исправления.

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#oblivion
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Andrey Kovalchuk
10:39
Ы. Астрал это какой-то особый вид лохотрона. Чуваки просто делают нормальные карты, какие они должны быть изначально (и то ещё можно поспорить), и рубят за это + дофига % бабла на фоне остального уныл...
Американская General Atomics создаёт лазерное оружие мощностью 25 кВт для установки на беспилотники
A224
10:35
думаю что как только вместо ноутбука на кухне будет второй комп он же nas server поделаю какие-нибудь тесты сети. я перепроложил кабель, взял Cat 6 который и 10 гигабит должен тянуть. (на будущее)
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
typym6ek
10:34
12гб уже не интересно рассматривать.
Nvidia может наконец-то отказаться от 8 ГБ памяти в своей линейке видеокарт GeForce RTX 50 SUPER
Andrey Kovalchuk
10:34
Хорошо, что сейчас нету игор, которые лагают на 8ми гигах даже в 1080р на вполне нормальных чипах, которые с бОльшим количеством памяти их бы вытягивали? Ведь нет же, да?
GeForce RTX 5080 SUPER получит 24 Гбайтайт памяти, а RTX 5070 SUPER — 18 Гбайтайт
User_007
10:33
8гб часто впритык или не хватает в ФХД даж на средних настройках графики. Взять хоть The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered, тот вообще немерено хавает. Мощности ГП(rx6600хт) вроде хватает, но вылет...
GeForce RTX 5080 SUPER получит 24 Гбайтайт памяти, а RTX 5070 SUPER — 18 Гбайтайт
A224
10:32
на Windows 11 24H2 благодаря WDDM 3.2 вообще очень мало статтеров.
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Andrey Kovalchuk
10:32
Цена как у 5070 12ГБ?
GeForce RTX 5080 SUPER получит 24 Гбайтайт памяти, а RTX 5070 SUPER — 18 Гбайтайт
Ренбокот
10:27
Длсс на качество, это УХУДШЕННОЕ качество. Хватит думать, что длсс качество улучшает качество.
В XDA перечислили 7 распространенных мифов о производительности ПК в играх
dimkahon
10:21
Фуфло... вот у 9070гре 12, это даааа!!!!
Nvidia может наконец-то отказаться от 8 ГБ памяти в своей линейке видеокарт GeForce RTX 50 SUPER
Maksya
10:19
Не спорю, я про статтеры, были они до и если были, насколько лучше стало? Средний фпс это конь в вакууме, и про комфорт геймплея он может ничего не говорить
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
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