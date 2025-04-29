Компания Huawei представила первые тизеры Watch 5 с загадочным сенсорным датчиком.

Huawei продолжает раскрывать детали о своих предстоящих умных часах Watch 5. После недавнего подтверждения разработки преемника Watch 4 компания опубликовала два тизерных ролика, демонстрирующих новый дизайн устройства.

Часы получили современный плоский корпус с тонкими рамками вокруг OLED-экрана. Главной интригой стала новая сенсорная кнопка с неизвестным датчиком, расположенная рядом с цифровой коронкой. Huawei намекает, что этот элемент принесет "будущее цифрового здоровья" буквально "на кончики пальцев".

Аналитики предполагают, что датчик может предоставлять мгновенные данные о здоровье при касании пальцем, используя усовершенствованное ПО TruSense. Официальная презентация Huawei Watch 5 состоится 15 мая на специальном мероприятии.