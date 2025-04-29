Участники закрытого альфа-теста Marathon выразили недовольство работой aim-assist для клавиатуры и мыши.

Закрытое тестирование нового экстракционного шутера Marathon от Bungie вызвало волну критики со стороны игроков. Основной претензией стала система помощи прицеливания (aim-assist), которая по умолчанию активирована даже для пользователей клавиатуры и мыши. Многие участники теста, включая профессиональных киберспортсменов, заявили, что откажутся от игры, если этот механизм не будет изменен. Особое возмущение вызвала функция Aim Magnetism, которая не просто замедляет курсор при наведении на цель, но и активно смещает прицел без участия игрока. Известный стример Shroud отметил, что ПК-игроки предпочли бы честное соревнование с консольными соперниками без искусственного выравнивания возможностей.

На форумах и в соцсетях развернулась активная дискуссия. Некоторые тестеры сообщили, что немедленно закрыли игру после первых минут сражения с навязчивой системой прицеливания. Хотя функцию можно отключить в настройках, это создаст неравные условия между теми, кто оставит ее активной и игроками, полагающимися только на свои навыки.