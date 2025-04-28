Китайская компания DeepSeek готовит к выпуску ИИ-модель R2, которая по слухам на 97% дешевле GPT-4 и полностью обучена на чипах Huawei

Китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek, похоже, готовит новый прорыв на мировом ИИ-рынке. Согласно появившимся в сети данным, их следующая модель R2 может предложить беспрецедентное сочетание производительности и экономичности. Неофициальные источники утверждают, что стоимость обработки токенов в R2 будет на 97,4% ниже, чем у GPT-4 от OpenAI.

Особенностью новой модели станет гибридная архитектура MoE (Mixture of Experts) с 1,2 триллиона параметров. По заявлениям инсайдеров, R2 продемонстрировала 89,7% точности на тесте C-Eval 2.0 и 92,4% на COCO для задач компьютерного зрения. При этом модель полностью обучена на китайских чипах Huawei Ascend 910B с рекордным коэффициентом использования в 82%.

Эксперты отмечают, что успех DeepSeek R1 уже показал возможность создания конкурентоспособных ИИ-решений без зависимости от западных технологий. Новый релиз может еще больше укрепить позиции Китая на мировом ИИ-рынке. Однако официального подтверждения характеристик R2 от DeepSeek пока не поступало.