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ddr22
AMD выпустила обновление AGESA 1.2.0.3C для устранения уязвимости в процессорах Ryzen 9000
Производители материнских плат начали выпускать обновления BIOS на основе прошивки AGESA 1.2.0.3C для исправления критической уязвимости EntrySign в процессорах Ryzen 9000

Производитель процессоров AMD выпустил важное обновление микрокода под названием AGESA ComboAM5PI 1.2.0.3C. Этот патч устраняет уязвимость в системе проверки подписи микрокода, обнаруженную исследователями Google. Проблема затрагивает современные процессоры Ryzen 9000, работающие на платформе AM5.
Первым среди производителей материнских плат обновление внедрила компания MSI. На официальном сайте производителя уже появились новые версии BIOS для серий 600 и 800. Как отмечают эксперты, подобные обновления особенно важны для пользователей, чьи системы содержат конфиденциальные данные.  Интересно, что выход патча совпал по времени с анонсом видеокарты Radeon RX 9070 GRE в Китае. Однако представители AMD подчеркивают, что эти события не связаны между собой. Обновление BIOS уже доступно для скачивания на сайте MSI. 

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#amd
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