Компания AMD подготовила к выпуску шесть новых мобильных GPU на архитектуре RDNA 4 для презентации на Computex 2025

Согласно данным инсайдера AllTheWatts, AMD готовит к выходу шесть дискретных видеокарт для ноутбуков на базе архитектуры RDNA 4. Флагманская модель RX 9080M получит 64 вычислительных блока и 16 ГБ памяти с 256-битной шиной. По производительности она будет сопоставима с десктопной RX 9070 XT.

В середине линейки расположится RX 9070M XT с 48 вычислительными блоками и 12 ГБ памяти. Бюджетные варианты RX 9070M и RX 9060M получат 8 ГБ памяти. Особый интерес представляет энергоэффективная версия RX 9070S, созданная для тонких игровых ноутбуков.

Эксперты отмечают, что AMD может предложить OEM-производителям выгодные комбинации новых GPU с процессорами Ryzen AI Strix Point. Официальная презентация ожидается на мероприятии компании в рамках Computex 2025 в Тайбэе.