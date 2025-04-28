Компания Microsoft добавила три новые ИИ-функции в Windows 11 для Copilot+ PC через апрельское обновление.

Microsoft представила значительное обновление для Windows 11, внедрив три новые функции с искусственным интеллектом для компьютеров Copilot+. Флагманская функция Recall работает в фоновом режиме, периодически сохраняя зашифрованные скриншоты на локальном хранилище устройства. Пользователи могут искать информацию по ключевым словам, датам и приложениям, при этом система предлагает гибкие настройки конфиденциальности, включая аутентификацию Windows Hello и контроль хранения данных.

Обновленный Windows Search использует компактную языковую модель, работающую непосредственно на нейропроцессоре устройства (NPU). Это позволяет осуществлять поиск с использованием естественного языка без необходимости помнить точные названия файлов. По заявлениям Microsoft, новый поиск работает на 70% быстрее, чем в Windows 10, но требует NPU с производительностью более 40 TOPS.

Функция Click to Do предлагает контекстно-зависимые возможности, такие как суммаризация текста, перевод и редактирование изображений. Пока что полная функциональность доступна только на устройствах с процессорами Snapdragon, поддержка AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra 200V появится позже.