Японская компания OKI разработала революционную технологию 124-слойных печатных плат для тестирования AI-чипов и памяти HBM.

Компания OKI Circuit Technology совершила прорыв в производстве печатных плат. Их новая разработка - 124-слойная PCB-плата для тестирования полупроводников, превзошла предыдущий отраслевой стандарт в 108 слоев. Это достижение особенно актуально для индустрии искусственного интеллекта, где критически важны скорость и объемы передачи данных между GPU и памятью.

Инженерам OKI удалось решить сложнейшую задачу - увеличить количество слоев на 15%, сохранив при этом стандартную толщину платы в 7,6 мм. Достичь этого помогла разработка ультратонких материалов и специальной системы автоматической транспортировки на производственной линии в городе Дзёэцу.

Уже известно, что OKI планирует начать массовое производство этих плат к октябрю 2025 года Познакомиться с новинкой поближе можно будет на выставке PCB East 2025 в Массачусетсе.