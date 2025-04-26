Компания Casio представила новую модель часов G-Shock GA-2100, созданную совместно с граффити-художником Mooze из Мумбаи.

Casio анонсировала специальную версию часов G-Shock GA-2100, разработанную в сотрудничестве с индийским художником Mooze. Модель отличается уникальным дизайном с черным корпусом и циферблатом, украшенным красными, синими и желтыми акцентами.

Ремешок часов выполнен в черно-красной гамме с принтом в виде тигровых полос. На одной стороне нанесена надпись Shock Ok Please, на другой — подпись художника и изображение тигра. Часы сохраняют все характерные особенности серии GA-2100, включая ударопрочность и водонепроницаемость до 20 атмосфер.

Презентация новинки состоится в фирменном магазине G-Shock в Дели. Пока неясно, будут ли эти часы доступны в других странах. Предыдущая модель GA2100-1A1 продается на Amazon за 87,90 долларов, но коллаборационная версия может остаться эксклюзивом для индийского рынка.