Обзорщики показали внутреннее устройство флагмана Vivo X200 Ultra с тройной камерой Zeiss.

В сети появилось почти 17-минутное видео разбора нового флагмана Vivo X200 Ultra. Автор ролика отметил, что массивный блок камеры имеет неожиданное преимущество — он служит удобной опорой для указательного пальца при держании тонкого смартфона.

Основное внимание в обзоре уделено трём камерам с датчиками схожего размера. Однако разбор показал, что телефон предлагает топовые характеристики и в других аспектах. Аккумулятор на 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью до 72,7 Вт и полностью заряжается за 48 минут.

Дисплей от BOE обеспечивает частоту широтно-импульсной модуляции 2160 Гц и достигает яркости 1700 нит. В видео также продемонстрировали дополнительные аксессуары — рукоятку для съёмки и телеконвертер, который превращает 85-мм телеобъектив в 200-мм зум-камеру.

К сожалению, эти аксессуары пока недоступны для международных покупателей, в отличие самого смартфона Vivo X200 Ultra. Обзорщик заключил, что устройство предлагает действительно флагманское качество во всех компонентах.