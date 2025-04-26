Исследователи разработали новый тип анода с наночастицами олова, улучшающий скорость зарядки и срок службы батарей.

Группа ученых из Пхоханского университета науки и технологий и Корейского института энергетических исследований представила новую разработку в области аккумуляторов. Вместо традиционного графита они предложили использовать наночастицы олова, заключенные в твердый углерод.

Новый композитный анод создается с помощью золь-гель процесса и последующего химического восстановления при нагревании. Этот метод позволяет равномерно распределить наночастицы олова в углеродной матрице. Как сообщается в журнале ACS Nano, такая структура демонстрирует повышенную стабильность и меньшее расширение объема по сравнению с обычными графитовыми анодами.

Тесты показали, что литий-ионные батареи с новым анодом выдерживают более 1500 циклов зарядки при 20-минутной быстрой зарядке. Их энергетическая плотность оказалась в 1,5 раза выше, чем у традиционных аналогов. Технология также продемонстрировала хорошие результаты при использовании в натрий-ионных аккумуляторах.

Разработка может найти применение в смартфонах, ноутбуках и электромобилях, где важны как скорость зарядки, так и долговечность батарей. Ученые отмечают, что их технология открывает новые возможности для создания более эффективных энергонакопителей.