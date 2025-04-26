Компания Apple планирует оснастить iPhone 17 Air 12 ГБ оперативной памяти, как в Pro-моделях.

Согласно последним данным аналитика Мин-Чи Куо, Apple планирует серьезно обновить линейку iPhone 17. Модель Air, которая заменит Plus-версию, получит 12 ГБ оперативной памяти - столько же, сколько и Pro-модели. Это сделает устройство значительно мощнее базового iPhone 17, который, вероятно, сохранит 8 ГБ памяти.

Решение о повышении объема ОЗУ связано с планами Apple по внедрению в iOS 19 функций многозадачности, подобных Stage Manager, с поддержкой внешних дисплеев. Увеличенный объем памяти позволит обеспечить плавную работу новых функций.

Окончательное решение по объему ОЗУ в базовой модели будет принято в ближайший месяц, перед началом массового производства. Все зависит от ситуации с поставками компонентов - если дефицит сохранится, даже базовый iPhone 17 может получить 12 ГБ памяти.

iPhone 17 Air станет самым тонким смартфоном Apple толщиной всего 5,5 мм. Несмотря на компактные размеры, устройство позиционируется как мощная альтернатива Pro-моделям. Все модели линейки получат новые чипы A18, которые обеспечат высокую производительность даже с 8 ГБ памяти.