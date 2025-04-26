Южнокорейский регулятор обвинил DeepSeek в незаконной передаче данных за границу

Южнокорейский Комитет по защите персональных данных заявил, что сервис DeepSeek передавал данные пользователей и их запросы за рубеж без разрешения. Передача информации происходила в январе 2025 года, когда сервис еще работал в стране. По данным регулятора, данные отправлялись компаниям в Китае и США, включая Beijing Volcano Engine Technology.

DeepSeek признала, что не учла некоторые требования регулятора по защите данных. С февраля 2025 года сервис полностью заблокирован в Южной Корее. Компания пояснила, что передавала данные для улучшения пользовательского опыта и с 10 апреля прекратила отправку запросов.





Китайское правительство заявило, что не требует от компаний незаконного сбора данных. Однако южнокорейский регулятор остался недоволен этим объяснением. Возобновление работы сервиса в стране возможно только при условии большей прозрачности в обработке данных.