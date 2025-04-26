11 bit studios анонсировала ремейк Frostpunk с новым контентом и поддержкой модов.

Польская студия 11 bit studios объявила о разработке Frostpunk 1886 - переосмысления оригинальной игры на движке Unreal Engine 5. Релиз запланирован на 2027 год. Разработчики обещают не только улучшенную графику, но и новый контент, включая дополнительные механики, события, технологии и здания.

Особенностью станет появление нового пути развития общества в дополнение к уже существующим "Вере" и "Порядку". Переход на Unreal Engine 5 также позволит реализовать долгожданную поддержку модов, о которой просили фанаты серии.





Студия планирует параллельно поддерживать как Frostpunk 2, так и этот ремейк оригинальной игры. Подробности пока раскрыты не полностью, учитывая что до релиза остается несколько лет.

Оригинальная Frostpunk получила высокие оценки критиков (8.5/10 в нашем обзоре) за уникальный подход к жанру градостроительных симуляторов, сочетающий напряженный геймплей с мрачной атмосферой ледяного апокалипсиса. Frostpunk 1886 должен сохранить эту концепцию, дополнив ее современными технологиями.