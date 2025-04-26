Китайский производитель GALAX анонсировал выход экстремальной видеокарты GeForce RTX 5090D HOF OC LAB XOC Limited Edition. Устройство оснащено отобранными вручную чипами GB202 и модулями памяти GDDR7, что позволило установить девять мировых рекордов разгона.
Цена новинки составляет 29 999 юаней (около 4120 долларов). Карта получила два разъема питания 12V-2×6 и рассчитана на профессиональный оверклокинг. Параллельно GALAX выпускает две более доступные версии - OC LAB Plus-X за 3595 долларов и OC LAB за 3582 долларов с одним разъемом питания.
Из-за возможного ограничения поставок чипов GB202 в Китай, тираж флагманской модели может быть крайне ограничен. Видеокарта уже возглавила мировые бенчмарки, демонстрируя рекордную производительность.
Компания позиционирует HOF OC LAB XOC LE как топовое решение для энтузиастов. Наряду с видеокартой представлена уникальная система охлаждения с отсоединяемым радиатором. Точные данные о доступности модели в розничных сетях пока не раскрываются.