Компания GALAX представила флагманскую видеокарту HOF OC LAB RTX 5090D XOC LE для оверклокеров.

Китайский производитель GALAX анонсировал выход экстремальной видеокарты GeForce RTX 5090D HOF OC LAB XOC Limited Edition. Устройство оснащено отобранными вручную чипами GB202 и модулями памяти GDDR7, что позволило установить девять мировых рекордов разгона.

Цена новинки составляет 29 999 юаней (около 4120 долларов). Карта получила два разъема питания 12V-2×6 и рассчитана на профессиональный оверклокинг. Параллельно GALAX выпускает две более доступные версии - OC LAB Plus-X за 3595 долларов и OC LAB за 3582 долларов с одним разъемом питания.

Из-за возможного ограничения поставок чипов GB202 в Китай, тираж флагманской модели может быть крайне ограничен. Видеокарта уже возглавила мировые бенчмарки, демонстрируя рекордную производительность.

Компания позиционирует HOF OC LAB XOC LE как топовое решение для энтузиастов. Наряду с видеокартой представлена уникальная система охлаждения с отсоединяемым радиатором. Точные данные о доступности модели в розничных сетях пока не раскрываются.