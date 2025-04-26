Команда Unknown Worlds представила первые кадры Subnautica 2 в новом ролике разработчиков. Лид-дизайнер игры Энтони Гальегос показал фрагменты игрового процесса, включая новые биомы, существ и транспортные средства.
Subnautica 2 останется игрой про выживание в открытых водах, но теперь с возможностью кооперативного прохождения. Игрокам предстоит исследовать инопланетный мир, создавать инструменты, базы и транспорт, чтобы выжить в опасной среде.
Разработчики пригласили фанатов обсудить увиденное на официальном Discord-сервере. Игра выйдет в ранний доступ в 2025 году на PC, Xbox и PlayStation.
Уже сейчас Subnautica 2 можно добавить в список желаний в Steam и Epic Games Store.
Там же можно увидеть и рекомендованные системные требования:
- Windows 10;
- Intel Core i7-13700 или AMD Ryzen 7 7700X;
- 16 Гбайт ОЗУ;
- Geforce RTX 2060 или Radeon RX 5600 XT;
- Широкополосный доступ к интернету;
- Не менее 50 Гбайт свободного места на накопителе.
Это первое крупное анонсирование игры после выхода оригинальной Subnautica в 2018 году.
Команда пообещала регулярно делиться новостями по мере приближения к релизу ранней версии.