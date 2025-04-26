Анонсирован выход игры в ранний доступ в 2025 году

Команда Unknown Worlds представила первые кадры Subnautica 2 в новом ролике разработчиков. Лид-дизайнер игры Энтони Гальегос показал фрагменты игрового процесса, включая новые биомы, существ и транспортные средства.

Subnautica 2 останется игрой про выживание в открытых водах, но теперь с возможностью кооперативного прохождения. Игрокам предстоит исследовать инопланетный мир, создавать инструменты, базы и транспорт, чтобы выжить в опасной среде.

Разработчики пригласили фанатов обсудить увиденное на официальном Discord-сервере. Игра выйдет в ранний доступ в 2025 году на PC, Xbox и PlayStation.

Уже сейчас Subnautica 2 можно добавить в список желаний в Steam и Epic Games Store.

Там же можно увидеть и рекомендованные системные требования:

Windows 10;

Intel Core i7-13700 или AMD Ryzen 7 7700X;

16 Гбайт ОЗУ;

Geforce RTX 2060 или Radeon RX 5600 XT;

Широкополосный доступ к интернету;

Не менее 50 Гбайт свободного места на накопителе.

Это первое крупное анонсирование игры после выхода оригинальной Subnautica в 2018 году.

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Команда пообещала регулярно делиться новостями по мере приближения к релизу ранней версии.